Benefizkonzert in der Quirinuskirche

Am Sonntag, 28. Oktober, um 18 Uhr geben Simone und Caroline Grupp in der Essinger Quirinuskirche ein Benefizkonzert zugunsten der Wachkoma-AktivPflege Bopfingen. Landrat Klaus Pavel wird den Musikabend der beiden Ärztinnen eröffnen. Nach einem kurzen Film zur Wachkoma-Einheit Bopfingen von Günter Schneider und Thomas Tierling wird Pfarrer Krannich Fürbiten sprechen.

Auf dem Programm von Simone Gruppe (Gesang) und Caroline Grupp (Gesang und Klavier) stehen Pop-Balladen, Hits aus bekannten Musicals und Liebeslieder, aber auch eigene Songs. Hier einige Auszüge aus dem Programm: „I‘ll be there for you“ (Bon Jovi), „Perfect“ (Ed Sheeran), „Love My Life“ (Robbie Williams), „Was wirklich bleibt“ (Christina Stürmer), „California Dreaming“ (The Mamas and the Papas), „Wind of change“ (Scorpions), „Ein Lied kann eine Brücke sein" (Joy Fleming), der Musical-Hit „Die Schöne und das Biest“ oder die Stücke „Ich wünsch mir eine Welt“ und „Es ist die Musik“ von Caroline Grupp.