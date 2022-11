Beim VdK-Essingen funktioniert das Ehrenamt

- Was anderen VdK-Ortsverbänden Sorgen macht – dass immer weniger Menschen sich sozial engagieren und deshalb mancher Verband vor der Auflösung steht – trifft auf den Essinger VdK-Ortsverband nicht zu. Darüber freute sich der Vorsitzende Holger Diehl bei der Versammlung im TSV-Vereinsheim.

Diehl gab einen Rückblick auf 2021 und informierte über die Kernkompetenz des Sozialverbands VdK und wie man sich in der Politik in Sachen soziale Gerechtigkeit, bei Rente, Pflege und Wohnen sowie Barrierefreiheit einsetzt. Auch auf die vitale Stärke und Leistungsfähigkeit des Ehrenamts ging er ein. Weil immer weniger sich sozial engagieren möchten, stünde mancher Ortsverband vor der Auflösung oder dem Zusammenschluss. Diehl freute sich, sich, dass dies in Essingen nicht der Fall ist, und bedankte sich bei seinem Team.

Grußworte der Gemeinde überbrachte Bürgermeister Wolfgang Hofer, die des Kreisverbands Franz Dorn. Beide dankten dem Vorstan für die vorbildlich geleistete Arbeit. Frauenvertreterin Petra Diehl konnte eine Vielzahl ihrer Besuche bei den Geburtstagen sowie erkrankten Mitgliedern aufzeichnen. Kassiererin Bianca Schlosser berichtete über einen ausgeglichenen Kontostand, und die Kassenrevisoren Thomas Greß und Hariolf Weinschenk bescheinigten ihr eine ausgezeichnete Kassenführung.

Die Neuwahlen, geleitet von Wahlvorstand Franz Dorn, brachten folgende Ergebnisse, die alle einstimmig ausfielen: Vorsitzender: Holger Diehl, stellvertretende Vorsitzende: Monika Greß, Kassenführerin: Bianca Schlosser, Schriftführerin: Elke Wiedmann, Frauenvertreterin: Petra Diehl, Beisitzer: Silke Weinschenk, Yvonne Mangold sowie Inge Hiermeyer, Kassenrevisoren: Thomas Greß und Hariolf Weinschenk.

Für 40 Jahre wurde Elfriede Wiedmann geehrt, für 25 Jahre wurden Josefine Wendelberger, Bernhard Haag und Harald Roger Kern auszeichnet. Zehn Jahre Mitglied sind Sandra Altmann, Gertrud Amaseder, Edith und Reinhard Bogena, Norbert Gröber, Michael Haslbauer, Gabi und Javier Herrera, Helmut Holzäpfel, Werner Holzäpfel, Ulrich Kern, Karl Munz und Christa Zeller.