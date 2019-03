Beim Faschingsumzug der Haugga-Narra regnet’s Süßes

Gut eineinhalb Stunden Narrentreiben, jede Menge bunte Scharen und viel Süßes von „oben“: Der Essinger Faschingsumzug der Haugga-Narra das alte Dorf hoch und am Schloss vorbei ist ein besonders kinderfreundlicher. 32 Gruppen aus der Umgebung und von weiter her tanzten, rätschten und lärmten am Sonntagnachmittag an Tausenden Besuchern an der Haupt- und Bahnhofstraße vorbei.

Mit dabei im Tross der Hexen, Guggen, Gardemädchen, Narren und finsteren Gestalten waren etwa die Naschkatza aus Fachenfeld, die Narrenzünfte Aalen und Neresheim, die Burgnarren Schloßberg, die Albuch-Hexen aus Bartholomä, die Schlagga-Wäscher aus Oberkochen, die Faschingsfreunde Kösingen, die Heidenheimer Marionetten oder die Gmünder Narrenzunft Hölltalschütz. Isabell die Erste und Ralf „Schnucki“ der I. hieß diesmal das Essinger Prinzenpaar. Mit dabei waren auch wieder die Remstalgugga aus Böbingen. Apropos Remstal: Die Remstal Gartenschau, die am 10. Mai startet, mischte auch mit beim Umzug: Vom Wagen der Haugga-Narra gab es nicht nur krumme Laugenstangen und Popcorn, sondern auch Samen-Briefe mit Wild- und Kulturblumensamen drin zum Verschicken mit der Aufschrift „Lass es blühen!“

Mit dem Wetter hatten die Essinger und ihre tausende Gäste jedenfalls Glück: Mitten auf dem Höhepunkt des Umzugs riss der etwas verhangene Himmel auf und schickte angenehme Sonnenstrahlen. Mit etwas über 30 Gruppen und einer Dauer von eineinhalb Stunden ist der Umzug genau richtig in der Länge, findet Tina Reiner, Schatzmeisterin bei den Haugga-Narra: „Wir finden das völlig Okay, das ist angenehm besonders für Familien mit Kindern, die nicht stundenlang an der Straße stehen wollen.“ Und Viele Familien waren dann auch gekommen.