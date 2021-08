Beim DRK Essingen geht eine Ära zu Ende

Viel Lob nach der „Ära Meck“ hat es bei der Hauptversammlung des DRK Essingen gegeben. Außerdem stellten die Rotkreuzler die Weichen für die Zukunft.

Die langjährige Vorsitzende Brigitte Meck wurde zur Ehrenvorsitzenden ernannt. Lars Lächele und Martin Kunz führen nun den Ortsverband. Bei der Jahreshauptversammlung in der Schloss-Scheune blickten die Rotkreuzler auf eine erfolgreiche Zeit zurück – trotz Coronakrise.

Eine DRK-Legende tritt kürzer – und der neue DRK-Vize Martin Kunz fand rührige Abschiedsworte für die Essinger Leitfigur Brigitte Meck, „die immer für alle da und dort war, wo sie gebraucht wurde“. Seit September 1972 ist sie Mitglied, kümmerte sich seit 1976 in diversen Ämtern – etwa als Bereitschaftsleiterin und Mitbegründerin im Jugendrotkreuz – um den DRK-Nachwuchs. Als Schriftführerin gehörte sie seit 2005 zum Vorstand. Im März 2012 wurde die hartnäckige wie beliebte „Mutter der Kompanie“ zur Vorsitzenden gewählt, die – so Kunz mit einem Augenzwinkern – „selbst beim Omega-Großeinkauf für ihr DRK noch einen Rabatt fordert“.

Es gab ganz viel Lob und einige Anekdoten. „Sie plant immer voraus, beschafft viele Dinge klug schon im Vorfeld, wenn gute Angebote da sind, denn im Einkauf steckt ja bekanntlich der Gewinn. Und bei Unklarheiten geht sie kurzerhand beim Bürgermeister vorbei und klärt alles“, sagte Neu-Vize Kunz in seiner liebevollen Würdigung der „Ära Meck“.

Der DRK-Ortsverband stehe auch und gerade dank ihr hervorragend da: viele aktive und auch neue Mitglieder, die sich ehrenamtlich engagieren wollen. Der Verband sei schlagkräftig aufgestellt, setze mutig neue Ideen um und sei über die Kreisgrenzen hinaus bekannt für seine großen Blutspendeaktionen. Mit 1452 Spendenwilligen wurde ausgerechnet im Coronajahr 2020 ein Vereinsrekord aufgestellt und der höchste Wert im DRK-Kreisverband Aalen erreicht. „Damit haben wir unser Zehnjahresziel erreicht“, bilanzierte Hauptorganisator Lars Lächele.

Mit der Gründung des DRK-Verbunds Kocher-Rems wurde ein weiterer Meilenstein gesetzt. Zu den Gründungseinheiten gehören die DRK-Bereitschaften in Essingen und Aalen, die Bergwacht Aalen und die Zeiss-Sanitätsstaffel.

Unter der Führung von Brigitte Meck durften die Rotkreuzler aus Essingen auch Highlights wie die Remstalgartenschau erleben und tatkräftig unterstützen. Auch die Suche nach einer neuen Bleibe sei auf einem guten Weg, um einen modernen Ersatz für den Farrenstall schaffen zu können.

Dort steht dann auch die Ausrüstung der Essinger DRK-Feldköche René Burmeister, Florian Lächele und Damian Imöhl, die sich in den vergangenen Jahren neu organisiert haben und sich um die zwei Gulaschkanonen aus den 60er- und 80er-Jahren kümmern, um sie weiter in Schuss zu halten. Sie gründen die „Feldköche mit Herz!“, die im Dienste der guten Sache auch weiterhin die Kochlöffel schwingen werden.

In ihrem letzten Rechenschaftsbericht schaute Brigitte Meck auf eine Zeit voller großer Herausforderungen zurück: „Das Jahr 2020 war auch bei uns durch die Coronapandemie völlig anders als geplant. Aber wir haben uns bemüht, das Beste daraus zu machen.“ Trotz erschwerter Bedingungen sei das Essinger DRK sehr aktiv gewesen. So wurden auch 18 Helfer für Coronaschnelltests qualifiziert und in den Schnelltestzentren in Aalen und Essingen eingesetzt. Viele DRK-Helfer waren auch in den Impfzentren aktiv.

Meck erinnerte an eine Zeit, die allen viel abverlangt hat, auch im Ehrenamt. So konnte das Essinger Jugendrotkreuz in der ersten Jahreshälfte 2020 noch rege Aktivitäten und Neumitglieder verbuchen, bevor auch hier die Pandemie den weiteren Betrieb nicht mehr ermöglichte, berichtet Stefanie Müller stellvertretend für die DRK-Jugendorganisation.

Bei den Neuwahlen wurde Lars Lächele zum Nachfolger von Brigitte Meck in den Vorsitz gewählt. Neben Stellvertreter Martin Kunz wurden Michael Greß zum Schatzmeister, Sabrina Holz zur Schriftführerin und Timo Keefer als weiteres Mitglied des Gremiums gewählt. Lea Baumstark war bereits zur stellvertretenden Bereitschaftsleiterin hinter Florian Lächele gewählt worden. Außerdem wurde das Amt des stellvertretenden Kassierers mit Max Irtenkauf sowie das des PR-Referenten mit Damian Imöhl besetzt.

Die Geehrten: zehn Jahre: Annabell Holz, Patrizia Holz, Selina Holz; 15 Jahre: Alexandra Groß, Florian Lächele; 20 Jahre: Timo Keefer; 25 Jahre: Tobias Glöckner; 30 Jahre: Michael Greß;40 Jahre: Elvira Kunz, Peter Lücke; 45 Jahre: Helmut Wiedmann.