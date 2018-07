Bauarbeiten liegen im Plan

In Essingen bei Aalen entsteht ein neuer Instandhaltungsstandort für Nahverkehrszüge. Künftig sollen hier im Auftrag des Betreibers Go-Ahead über 60 Fahrzeuge gepflegt und instandgehalten werden. Die Instandhaltungsarbeiten übernimmt Stadler, der Hersteller der Fahrzeuge

Der Bau des Instandhaltungsstützpunktes ist ein wichtiger Meilenstein der Mobilisierung der künftigen Netze der Go-Ahead in Baden-Württemberg. Hier entsteht im Auftrag des Betreibers für rund 19 Millionen Euro nicht nur eine Werkstatt. Das Vorhaben umfasst eine zweigleisige Halle für Triebzüge mit Werkstatt, Lager, Verwaltung und Sozialräumen für das Werkstattpersonal sowie eine 120 Meter lange eingleisige und vollständig eingehauste Außenreinigungsanlage für die Flotte. Außerdem gehören eine stationäre sanitäre Ver- und Entsorgung und Bereiche für die Abstellung der Fahrzeuge zur Innenreinigung zur Anlage. Bereits ab Dezember 2018 sollen Instandhaltungsaufgaben an den Fahrzeugen durchgeführt werden, bis April 2019 ist die Fertigstellung der gesamten Werkstattanlage geplant. Zur Instandhaltung der Fahrzeuge stellt Stadler vor Ort Fachpersonal ein, die Anzahl der verfügbaren Arbeitsplätze wird mit zunehmendem Umfang der Instandhaltungsaufgaben ab Ende 2018 steigen „Zur Inbetriebnahme der beiden Teilnetze der Stuttgarter Netze sowie der Murrbahn, also dem Netz 3a, geht es richtig los. Die Wahl des Standorts Essingen durch Go-Ahead haben wir sehr begrüßt, da wir überzeugt sind, hier qualifiziertes Fachpersonal zu finden“, sagt Daniel Baer. Insbesondere werden Elektriker und Mechaniker mit Lust auf modernste Technik für die Instandhaltung gesucht. Zudem sind auch Quereinsteiger aus anderen Branchen dieser Berufsgruppen gewünscht, um neue Ansätze und Innovationen zu fördern.