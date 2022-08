Bange und Bihlmaier legen Prüfung ab

In 15 Tagen alle Disziplinen des Zehnkampfes sowie allgemeines sportliches Wissen aneignen heißt es jedes Jahr für angehende Trainer im Land. Dieses Jahr haben Carina Bihlmaier und Nadine Bange vom LAC Essingen den Schritt an den C-Trainerschein gewagt. Nach Grund- und Aufbaulehrgang folgte Ende Juli der Prüfungslehrgang, in dem beide zwei schriftliche Prüfungen und eine Lehrprobe bestehen mussten.

Bihlmaier hatte Glück und zog als Thema für ihre Lehrprobe Hürden- ihre Spezialität. Auch Bange hatte ein gutes Thema, wodurch beide die Lehrprobe mit Bravour bestanden. Nach zwei intensiven Wiederholungstagen mit der Gruppe wurden am Mittwoch die theoretischen Prüfungen geschrieben. Bis Freitag mussten beide auf die Ergebnisse warten. Dann hieß es: bestanden! Nadine Bange und Carina Bihlmaier erhielten beide ihr Zertifikat und damit die C-Trainerlizenz Leistungssport Leichtathletik des Württembergischen Leichtathletikverbandes (WLV).