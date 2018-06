Bürgermeister Hofer blickt zurück

Es ist gute Tradition in Essingen, dass der Bürgermeister in der ersten Gemeinderatssitzung des Jahres die wichtigsten Ereignisse des vergangenen Jahres noch einmal Revue passieren lässt und auch einen Ausblick in die Zukunft wagt. Bürgermeister Wolfgang Hofer erlebte das Jahr 2013 ausgesprochen kontrastreich. Während in der ersten Jahreshälfte die Steuereinnahmen sprudelten und alles bestens lief, kam in der zweiten Jahreshälfte ein dramatischer finanzieller Absturz.

Fast täglich, so der Bürgermeister, flatterte Post vom Finanzamt mit den neuesten Zahlen ins Haus. Und die waren nicht erfreulich. Der Steueransatz der Gemeinde musste von anfangs 5,1 Millionen Euro auf 1,1 Millionen Euro am Jahresende reduziert werden. Entsprechend schmolzen die Rücklagen von 5,05 Millionen Euro auf 1,25 Millionen Euro am Jahresende 2013. Zum Glück, so Hofer, waren die zahlreichen Investitionen in 2013 solide finanziert, sodass die Gemeinde keine Schulden machen musste, obwohl man die Remshalle für 4,4 Millionen Euro saniert hat und in die Erweiterung des Industriegebiets Streichhoffeld und die Erschließung des Baugebiets Ried-Süd insgesamt rund 900 000 Euro investiert hat. Die Lösung des Verkehrsproblems B 29 kam dagegen nur minimal voran. Durch den Bau der Lehbachbrücke wurde wenigstens die Planfeststellung für den vierspurigen Ausbau der B 29 zwischen Essingen und Aalen gesichert. Trotz dieser und verschiedener kleinerer Vorhaben beträgt die pro Kopf Verschuldung in Essingen lediglich 48 Euro pro Einwohner, ein Wert von dem andere Kommunen in Deutschland nur träumen können. In 2014 stehen die Weiterentwicklung des Industriegebiets Streichhoffeld und weitere Planungsabschnitte in Ried-Süd auf der Agenda. Außerdem wird Essingen gemeinsam mit den Partnern im Abwasserzweckverband 5,3 Millionen Euro in den Ausbau der Kläranlage in Böbingen investieren, dort wird nämlich das Abwasser der Essinger Bürger entsorgt. Ein weiterer größerer „Sanierungsfall“ zeichnet sich zudem mit der mittlerweile fast 50 Jahre alten Parkschule ab. Mit dem Dank an den Gemeinderat und die vielfältig engagierte Essinger Bürgerschaft blickte Wolfgang Hofer optimistisch auf das Jahr 2014. Heinz Eisele sicherte dem Bürgermeister und der Verwaltung auch für 2014 eine konstruktive und harmonische Mitarbeit des Gemeinderats zu.

Der Wunsch der Bürger von Forst, bei der Kommunalwahl im Mai dieses Jahres wieder – wie vor 2003 – einen Sitz im Gemeinderat für den Teilort garantiert zu bekommen, hat in Essingen eine lebhafte Diskussion ausgelöst. Gerhard Stegmaier, der erste Vorsitzende der Forster Kapellengemeinschaft, begründete im Rahmen der Bürgerfragestunde nochmals den Antrag vom Dezember 2013. Durch die Verkleinerung des Gemeinderats im Jahr 2003 wurde das Forster „Sitzrecht“ aus dem Jahr 1938 mit anderen Weilern und Einzelgehöften zusammengefasst, mit der Folge, dass seit der Kommunalwahl im Jahr 2004 niemand mehr aus Forst im Essinger Gemeinderat sitzt. An Hand von zwei Modellrechnungen konnte die Verwaltung jedoch nachweisen, dass die rund 200 Einwohner von Forst durch einen garantierten Sitz im Verhältnis zur Einwohnerzahl der Gesamtgemeinde überrepräsentiert wären. In der Diskussion wiesen Johannes Blank, Philipp Wagenblast, Manfred Kolb und Heinz Eisele außerdem darauf hin, dass die Erstellung der Bewerberlisten für die Wahl im Mai bereits soweit fortgeschritten ist, dass Änderungen kaum mehr möglich seien. Bürgermeister Hofer regte an, den gegenwärtig verwaisten Posten eines Ortswarts wieder zu besetzen, um die Interessen der Bürger von Forst stärker wahrnehmen zu können und bot außerdem an, den Antrag rechtzeitig vor der Kommunalwahl 2019 nochmal aufzugreifen. Für die Kommunalwahl 2014 wurde der Antrag vom Gemeinderat einstimmig abgelehnt.

Um den Ausbau der Breitbandversorgung in Essingen weiter voranzutreiben und sich die Fördermittel des Landes zu sichern, will Essingen in diesem und im nächsten Jahr verstärkt aktiv werden. Dabei setzt man auf eine Übertragungsrate von 50 MB. Der Gemeinderat vergab auf Vorschlag der Verwaltung die Entwurfs – Genehmigungs – und Ausbauplanung sowie die Antragstellung für die Bereitstellung der Fördermittel für rund 35 000 Euro an das Planungsbüro Geo-Data in Westhausen. Im Haushaltsplan 2014 sind für den Breitbandausbau auch im Zusammenhang mit dem Straßenbau 150 000 Euro im Haushaltsplan eingestellt.

Seit Anfang des Jahres hat Essingen mit Volker Schmidt einen neuen Ortsbaumeister. Im Rahmen der Gemeinderatssitzung wurde der seitherige Ortsbaumeister Harald Schmadlak von Bürgermeister Wolfgang Hofer mit dem Dank für die umfangreiche Arbeit in den zwölf Jahren seiner Amtszeit verabschiedet und Volker Schmidt vorgestellt. Der neue Ortsbaumeister war zuvor stellvertretender Stadtbaumeister in Oberkochen. (gk)