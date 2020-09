Autofahrer übersieht Radfahrer

Schwer verletzt worden ist ein 24 Jahre alter Radfahrer bei einem Unfall am Montag gegen 19 Uhr zwischen Essingen und Lauterburg.

Kurz vor 19 Uhr am Montagabend befuhr ein 47-jähriger Autofahrer die Landesstraße 1165 zwischen Essingen und Lauterburg. Eigenen Angaben zufolge wurde er von der Sonne geblendet, weshalb er einen Radfahrer übersah, der in die gleiche Richtung unterwegs war. Der 24 Jahre alte Radler wurde von dem VW erfasst und in die Böschung geschleudert. Er zog sich schwere Verletzungen zu und wurde in eine Klinik eingeliefert. Der Sachschaden wird auf 2500 Euro beziffert.