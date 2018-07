Auf der B 29 in Fahrtrichtung Mögglingen ist ein 46-jähriger Autofahrer im Bereich der Hermannsfelder Brücke am Sonntagabend gegen 21.20 Uhr an der dortigen Ampelanlage nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dabei kollidierte er mit einem Verkehrsschild sowie der Schutzplanke. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.