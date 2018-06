Auto schanzt über Rohr.

Ein 18 Jahre alter Fahranfänger ist am Dienstag um 6.45 Uhr auf der Landesstraße 1080 aus Richtung Dewangen kommend in Richtung Forst gefahren. Etwa 200 Meter vor Ortsbeginn kam er infolge eines Fahrfehlers nach einer leichten Linkskurve nach rechts in den Grünstreifen. In der Folge fuhr er in einen Graben, schanzt über ein Einlaufrohr und fuhr anschließend eine Böschung am Ende des Grabens wieder nach oben. Dort kam das Auto zum Stehen. Es entstand ein Schaden in Höhe von 5100 Euro.