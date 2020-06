Auto prallt gegen Lastwagen: Fahrer war betrunken.

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von rund 23 000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, den ein 42-Jähriger am frühen Dienstagmorgen verursacht hat.

Der 42-Jähriger war gegen 3.30 Uhr auf der B 29 in Fahrtrichtung Schwäbisch Gmünd unterwegs. Etwa auf Höhe der Einmündung der Margarete-Steiff-Straße geriet er nach und nach auf die Gegenfahrbahn. Der 48 Jahre alte Fahrer eines entgegenkommenden Sattelzuges versuchte noch per Lichthupe und einer eingeleiteten Vollbremsung eine Kollision zu verhindern, was ihm aber nicht mehr gelang.

Das Auto prallte gegen den Lastwagen, schleuderte in Richtung Fahrbahnmitte und kam anschließend von der Straße ab, wo er rund zehn Meter entfernt in einem Acker zum Stehen kam. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 42-Jährige betrunken war. Er musste sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein konnte nicht einbehalten werden; eigenen Angaben zufolge ist er nicht im Besitz eines solchen.