9000 Euro Schaden und eine Leichtverletzte sind die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Montagmittag gegen 12.30 Uhr auf der B29 ereignet hat. Ein 53-jähriger Ford-Lenker war in Fahrtrichtung Schwäbisch Gmünd auf Höhe der Einmündung Forst an der dortigen Ampel auf eine 43-jährige Mercedes-Lenkerin aufgefahren. Die geschädigte Fahrzeuglenkerin wurde dabei leicht verletzt.