Auf Gegenfahrbahn geraten

Eine 46-jährige Autofahrerin hat am Mittwoch einen Frontalzusammenstoß verursacht. Die Frau war am Mittwochvormittag von Essingen in Richtung Lautern unterwegs. Kurz nach Hohenroden geriet sie gegen 11.40 Uhr im Ausgang einer scharfen Linkskurve auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegengekommenen Auto frontal zusammen. Hierbei blieben die Unfallverursacherin und der 25-jährige Fahrer des anderen Fahrzeugs unverletzt. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 30 000 Euro.