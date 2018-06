Auf diesen Nachwuchs kann man bauen

Ganz gleich, welche sportlichen Erfolge die Nachwuchskicker des TSV Essingen in der kommenden Saison auch feiern mögen: Für den Verein wird sie auf jeden Fall als Erfolg gewertet werden können: Schließlich werden die jungen Fußballer in allen Altersklassen antreten, von den Bambini bis zur noch verwaisten A-Jugend – für eine Gemeinde in der Größe von Essingen ist das alles andere als eine Selbstverständlichkeit: Gut 160 Kinder und Jugendliche jagen beim TSV dem Ball nach, einige von ihnen kommen auch aus anderen Gemeinden in der Umgebung. „Wir sind stolz darauf, dass wir das geschafft haben. Für viele andere Vereine ist so etwas ohne eine Spielgemeinschaft mit anderen Clubs gar nicht mehr möglich“, erklärt Alexander Neugebauer, Jugendleiter des TSV.

Dass sich die TSV-Jugend so erfolgreich behaupten kann, ist weder selbstverständlich noch ist es ein Zufall: Den Kindern und Jugendlichen wird rings um das Schönbrunnenstadion eine Menge geboten: In allen Altersklassen gibt es mindestens einen Trainer mit Trainerschein, unter anderem geben Dominik Maier, Daniel Eisenbeiß und Dennis Hillebrand aus der 1. Mannschaft des TSV ihr Wissen und Können an den Nachwuchs weiter. Um die ganz Kleinen, die Bambini, kümmert sich gleich ein vierköpfiges Betreuerteam.

Dazu kommt noch die Möglichkeit, auf einem großen und kleinen Kunstrasenplatz zu trainieren, außerdem steht dem Nachwuchs auch noch die Halle am Sportgelände zur Verfügung. „Unsere Sportanlage sucht für eine Gemeinde dieser Größe wirklich ihresgleichen“, findet Neugebauer. Außerdem gibt’s für die Jugend einen eigenen Raum im Vereinsheim, in dem die jungen Kicker auch gemeinsam Fußball gucken können, etwa das DFB-Pokalfinale zwischen Bayern München und Borussia Dortmund. Zudem pflegen die Essinger Kicker auch gute Beziehungen zu den Fußballerin im pfälzischen Essingen, man besucht sich und tauscht sich aus.

Das sind schon mal die Grundlagen für erfolgreichen Jugendfußball, aber darum geht es in Essingen nicht ausschließlich. „Natürlich wollen wir sportlich erfolgreich sein, das ist das eine Ziel. Aber wir möchten grundsätzlich allen Kindern und Jugendlichen aus Essingen die Möglichkeit bieten, unter guten Bedingungen hier Fußball zu spielen und zu trainieren“, erklärt Andreas Haas. Der hat beim TSV das Amt des Jugendkassierers inne und ist zudem Regionalleiter für Baden-Württemberg bei Coerver-Coaching, einem internationalen Netzwerk für ein Fußball-Training, das vor allem Wert auf die technischen Fertigkeiten der Spieler legt (siehe Extra-Text). Und so gibt es beim TSV Essingen auch eine Coerver-Akademie, die in der kommenden Saison für die Kicker von der F- bis zur C-Jugend die Türen öffnen wird. Bislang sind F- und E-Jugendspieler dabei. Es ist ein zusätzliches Training in der kleinen Gruppe, das natürlich seinen Preis hat – beide Kurse waren in dieser Saison dennoch ausgebucht, teilnehmen können auch Kinder von außerhalb. Durch Sponsoring ist der Verein immer bemüht, das Angebot für den eigenen Nachwuchs so günstig wie möglich zu halten.

Wer solchen Aufwand betreibt, würde natürlich auch gerne einmal die Ernte einfahren – in Form von sportlichen Erfolgen. Eine Hoffnung der Jugendverantwortlichen beim TSV liegen auf der aktuellen C2-Jugend, die alle ihre Spiele in der Saison gewonnen hat und vier Auswahlspieler in ihren Reihen hat. „Da hoffen wir, dass die Jungs in der kommenden Saison der Aufstieg in die Bezirksliga packen und dass dies dann auch eine Sogwirkung hat auf die anderen Mannschaften“, erklärt Alexander Neugebauer. „Wir wollen den Spagat zwischen Leistungs- und Breitensport so gut wie möglich hinbekommen und unsere Jungs so gut wie möglich machen.“ Wenn dann der eine oder andere es in ein paar Jahren dann sogar in die erfolgreiche 1. Mannschaft des TSV schaffen würde, wäre tatsächlich eine Menge erreicht.

Und wenn das Talent bei einem Nachwuchskicker für mehr reichen sollte? Dann zieht’s ihn eben vielleicht woanders hin. „Wenn jemand richtig gut ist, dann wird er sich einem größeren Club mit mehr Möglichkeiten anschließen“, weiß Neugebauer. „Das ist so und da hätten wir ja auch Verständnis für. Wir wären ja stolz, wenn’s einer von unseren Jungs mal weit nach oben schaffen sollte.“ Die Grundlagen dazu können kleine Kicker beim TSV Essingen auf jeden Fall legen – soviel steht mal fest.