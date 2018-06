Auf der B 29 stoßen zwei Lastwagen zusammen.

Im Baustellenbereich der Neubaustrecke der B 29 zwischen Essingen und Mögglingen sind am Mittwochmorgen zwei Lastwagen zusammengestoßen. Dadurch kam es im morgendlichen Berufsverkehr zu Rückstaus in beide Fahrtrichtungen.

Ein in Richtung Aalen fahrender Sattelzug bog kurz vor acht Uhr auf der Hermannsfelder Brücke nach links in Richtung der Mülldeponie ab. Ein am Abbieger vorbeifahrender Lastwagen verhakte sich mit dem beim Abbiegen ausscherenden Auflieger, wodurch an den beiden Lastwagen ein Sachschaden in Höhe von rund 15 000 Euro entstand. Der abbiegende Lastwagen wurde durch den Anprall gegen die Brückenbegrenzung geschoben, wobei weiterer Schaden entstand.