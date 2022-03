Astrid Kienle führt Musikverein Essingen

Bei der Hauptversammlung des Musikvereins Essingen in der Remshalle ist eine Ära zu Ende gegangen: Martin Albrecht hat sich nach über 20 Jahren als Vorsitzender und insgesamt über 40-jähriger Tätigkeit in der Vorstandschaft nicht mehr zur Wiederwahl gestellt. Zu seiner Nachfolgerin wählte die Versammlung Astrid Kienle. Albrecht wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

In den Berichten des Vorsitzenden, des Schriftführers, des Kassierers und des Dirigenten wurden die großen Herausforderungen der Jahren im Rahmen der Corona-Pandemie herausgehoben. Neben den großen finanziellen Einbußen waren es vor allem auch die Herausforderungen für die Gemeinschaft in den Lockdowns und die erschwerte Jugendarbeit, die immer wieder Erwähnung fanden.

Doch besonders im Bereich der Jugendarbeit ist es dem Musikverein gelungen, trotz Pandemie weiterhin Zuwachs zu generieren. So konnten einmal die Bläserklasse und die Bläserband in Kooperation mit der Parkschule lückenlos fortgesetzt werden. Daneben konnten auch einige Jugendliche ihr Debüt in der Aktiven-Kapelle feiern.

Auch Bürgermeister Wolfgang Hofer lobte den Musikverein dafür, dass in Zeiten, in denen viele Vereine mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen hätten, der Essinger Musikverein durch langjährige, solide Jugendarbeit positiv in die Zukunft blicken könne.

Damit der Musikverein nicht nur musikalisch für die nächsten Jahre solide aufgestellt ist, wurden im Rahmen der Hauptversammlung auch innerhalb der Vereinsführung die Weichen für die Zukunft gestellt. Martin Albrecht stellte sich nach über 20 Jahren als Vorsitzender und über 40-jähriger Tätigkeit in der Vorstandschaft nicht mehr zur Wiederwahl. Neben ihm t schieden auch Kassierer Markus Sturm nach über 20-jähriger Tätigkeit, Andreas Hammer nach langjähriger Tätigkeit in verschiedenen Positionen, Beisitzer Jens Gruber und Jugendleiterin Sandra Bäurle aus der Vorstandschaft aus.

Als Nachfolgerin von Albrecht wählte die Versammlung die bisherige Beisitzerin der Aktiven, Astrid Kienle, zur neuen Vorsitzenden. Damit wird der Musikverein Essingen erstmals von einer Frau angeführt. Der zweite Vorsitzende Albrecht Mößner sowie Schriftführer Christoph Hammer und der Beisitzer der fördernden Mitglieder, Marco Altana, wurden in ihren Ämtern bestätigt. Zur neuen Kassiererin wurde Claudia Holz gewählt. Außerdem wurden Franziska Sturm, Daniel Pfisterer und Uwe Oelbracht zu neuen Beisitzern, Alina Oelbracht wurde zur neuen Jugendleiterin gewählt.