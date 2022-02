Ampel ausgefallen - Lkw und Auto kollidieren

Wegen einer ausgefallenen Ampelanlage ist es am Montagvormittag zu einem Unfall auf der B29 gekommen.

Die Ampelanlage war aufgrund des Sturmtiefs Antonia ausgefallen. Gegen 11.30 Uhr wollte ein Lkw-Fahrer, der auf der B29 von Aalen in Richtung Schwäbisch Gmünd fuhr, nach links in Richtung Essingen abbiegen. Dabei übersah er die Vorfahrt einer 76-Jährigen Autofahrerin, die auf der B29 von Schwäbisch Gmünd nach Aalen unterwegs war. Bei der Kollision entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20 000 Euro. Die Seniorin wurde bei dem Unfall verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.