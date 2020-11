Adligen Grabplatten auf der Spur

Vier Jahre lang hat die Arbeit an dem Buch „Die Epitaphe der Freiherren von Woellwarth“ gedauert, nun ist das 200-seitige Werk der Öffentlichkeit präsentiert worden. 115 Gedenksteine und Grabplatten der adligen Familie stellen die Autoren Gabi und Wolfgang Gokenbach, Torsten Krannich sowie Siegfried Leidenberger in dem neuen Band ausführlich vor. Zur Buchpräsentation begrüßte Essingens Bürgermeister Wolfgang Hofer die Besucher in der Quirinuskirche. Der Historiker Professor Franz Brendle von der Tübinger Universität beleuchtete in seinem Vortrag die Rolle der Reichsritter, denen auch die Freiherren von Woellwarth angehörten. Die Reichsritter waren direkt dem Kaiser unterstellt und entzogen sich damit dem Einfluss der Fürsten. Rainer Lächele bescheinigte den Autoren wissenschaftlich fundierte Arbeit und lobte die gelungene Gestaltung der Publikation sowie das informative Register. Philipp von Woellwarth als Vertreter der Freiherren zeigte sich überwältigt von dem neuen Buch. Dadurch würde er seine Familiengeschichte besser kennenlernen. Er dankte den Autoren und den zahlreichen Spendern, die dieses Projekt erst möglich gemacht haben. Ein Jazztrio mit Moritz von Woellwarth, Tobias Knecht und Christian Bolz sorgte für die musikalische Umrahmung. Unser Foto zeigt die Mitautoren Pfarrer Torsten Krannich (links) und Siegfried Leidenberger (rechts), die das neue Buch an Philipp von Woellwarth überreichten. Foto: Evangelische Kirchengemeinde Essingen