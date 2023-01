Adlerwirt Fritz Holz feiert seinen 100. Geburtstag

Am 5. Januar hat der frühere Essinger Adlerwirt „Fritz“ Holz seinen 100. Geburtstag gefeiert. Der rüstige Jubilar genoss sichtlich die Feier im Rahmen seiner großen Familie, wobei auch der Musikverein Essingen, der Posaunenchor Essingen sowie die Jagdhornbläser vom Hegering Ellwangen aufspielten. Bürgermeister Hofer überbrachte die Grüße der Gemeinde Essingen und des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann.

Friedrich Wilhelm Holz wurde am 5. Januar 1923 als zweites von sechs Kindern der Eheleute Johannes und Martha Holz geboren. Von 1942 bis 1945 wurde er in den Krieg eingezogen und verbrachte einige Zeit in russischer Gefangenschaft.

Neben der Landwirtschaft betrieb er 35 Jahre lang das Gasthaus Adler, war Gemeinderat und leidenschaftlicher Jäger. Fritz Holz kann stolz auf sechs Kinder, dreizehn Enkel und zwölf Urenkel blicken. Auch heute noch fährt er gerne mit seinen Enkelkindern in die Felder und Wälder um Essingen, um nach dem Rechten zu sehen.