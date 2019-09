90 Prozent der Züge sind jetzt pünktlich

Viele strahlende Gesichter hat es am Sonntag in Essingen gegeben. Der Grund: Der Wartungsstützpunkt und die Leitstelle von Go- Ahead konnten offiziell ihrer Bestimmung übergeben werden. Das 17-Millionen-Projket wurde in nur zweieinhalb Jahren realisiert. Der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann hob dann auch hervor, dass das Unternehmen und die öffentliche Hand in kurzer Zeit „etwas Großartiges“ geleistet hätten.

Es seien Bundes- und Landesmittel geflossen, ohne die eine Verwirklichung des Wartungsstützpunktes nicht möglich gewesen wäre. Hermann freute sich auch über die neu entstandenen Arbeitsplätze in der Region.

Der Minister verhehlte nicht, dass es bei der Betriebsaufnahme durch GO-Ahead auf der Remsbahn am 9. Juni 2019 anfangs einige Schwierigkeiten gegeben habe. Man dürfe jedoch nicht alles schlecht reden, es seien auch komplizierte Prozesse zu bewältigen gewesen. Inzwischen habe Go-Ahead eine Pünktlichkeitsquote von 90 Prozent erreicht. Die Züge des Fahrzeugherstellers Stadler Pankow seien sehr komfortabel ausgestattet. „Durch die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten haben wir jetzt ein gutes Angebot, das noch mehr Leute auf die Schiene bringen wird“, sagte Hermann.

Nachhaltigkeit spielt große Rolle

Der Chef von Go-Ahead Deutschland, Stefan Krispin, blickte auf die Bauzeit zurück. 2015 habe man das Gelände erworben, Baubeginn sei im Februar 2017 gewesen. Er betonte, dass man das Dach und die Südseite mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet habe. Die Nachhaltigkeit spiele für Go-Ahead eine große Rolle.

Vom Kaufmännischen Geschäftsleiter Hans-Peter Sienknecht war zu erfahren, dass die erst Anfang 2017 gegründete Go-Ahead GmbH inzwischen 260 Mitarbeiter beschäftigt. Man habe in kurzer Zeit einiges gestemmt.

Simon Scherer, Technischer Geschäftsleiter von Go-Ahead, nannte einige technische Daten. Die Wartungshalle ist 130 Meter lang und verfügt über eine Einrichtung, die ganze Züge hochheben kann. Aktuell werden 28 Züge in der Werkstatt reihum instandgesetzt. Ab Dezember 2019 erweitert sich die Fahrzeugflotte auf 59 und ab Dezember 2020 auf 66 Züge. Im Schnitt kommt ein Zug alle 40 Tage zur großen Wartung in die Werkstatt. In einer zweiten, 120 Meter langen Halle werden die Züge gereinigt. Dies ist auch bei Frost und Schnee möglich. Insgesamt haben die beiden Hallen des Wartungsstützpunktes einen umbauten Raum von 30 000 Kubikmetern, dies entspricht 35 Einfamilienhäusern.

Um für einen stabilen Boden zu sorgen wurden unter den Fundamenten insgesamt 200 jeweils zehn Meter tiefe Gusspfähle eingerammt.

Jürg Gygax, Vizepräsident des Zugherstellers Stadler Pankow, betonte, dass man eine große Herausforderung gemeinsam gemeistert habe. Die beteiligten Teams arbeiteten eng zusammen und es werde alles getan, um die hohen Ansprüche an die Zuverlässigkeit der Fahrzeuge zu erfüllen. Seinen Ausführungen zufolge ist ein Zug 30 Jahre im Einsatz. Beim Wartungsstützpunkt Essingen seien bis jetzt 16 Mitarbeiter von Stadler Pankow beschäftigt.