78-Jähriger sitzt einem Betrüger auf

Gegen 15.30 Uhr hat am Montagnachmittag ein 78-Jähriger beim Polizeirevier in Aalen Anzeige wegen Betrugs gegen einen Unbekannten erstattet. Der Mann war in einem Baumarkt in der Margarete-Steiff-Straße von dem Unbekannten offenbar mit seinem Vornamen angesprochen worden. Der Mann gab an, demnächst nach Italien zu fahren und übergab dem 78-Jährigen eine Tüte, in welcher sich mehrere Uhren befanden. Anschließend bat er um Spritgeld für seine Heimfahrt. Der gutgläubige Senior übergab dem Unbekannten daraufhin 200 Euro. Erst später kamen ihm Bedenken und er erstattete Anzeige. Der Unbekannte ist etwa 50 Jahre alt, circa 175 Zentimeter groß, hat schwarze Haare und einen Bart. Hinweise erbittet das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361 / 5240.