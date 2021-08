75-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall am Dienstag gegen 13.30 Uhr auf der L1080 zwischen Forst und dem Abzweig nach Aalen-Rauental ist ein 75-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Er wollte von der K3284 auf die L1080 nach links in Richtung Forst abbiegen. Dabei übersah er eine vorfahrtsberechtigte 19-jährige Skoda-Fahrerin, die aus Forst kommend in Richtung Dewangen fuhr.

Die 19-Jährige wurde zur Untersuchung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von 23 000 Euro. Die Kreuzung war bis gegen 15 Uhr gesperrt.