61 104 Kilometer für den Kinderhospizdienst

Insgesamt 14 219 Jungen und Mädchen aus 107 Schulen und Kindertagesstätten im gesamten Ostalbkreis haben am Freitag an der Aktion „Schulen laufen für Kinder“ teilgenommen. Bei der zentralen Veranstaltung in Essingen waren 400 Schüler der Parkschule mit dabei. Sich 30 Minuten lang in frischer Luft zu bewegen für einen guten Zweck hieß die Devise.

Dieses von Christian Weber vom Staatlichen Schulamt Göppingen schon vor 14 Jahren initiierte Projekt soll zum einen den Kindern den Spaß am Laufen vermitteln, anderseits wird dieses Jahr dadurch der Kinderhospizdienst Ostalb unterstützt, denn für jede gelaufene 250-Meter-Runde zahlen Sponsoren einen Geldbetrag. „Letztes Jahr sind 51 000 Euro gespendet worden“, sagte Landrat Klaus Pavel bei der offiziellen Eröffnung der Aktion im Schlosspark. Laufen mache einfach Spaß.

Der Essinger Bürgermeister Wolfgang Hofer, nach eigenem Bekunden früher ein hervorragender Läufer, empfahl den Leichtathleten, sich die Kräfte gut einzuteilen. Den Schlosspark bezeichnete er als die schönste Laufstrecke im gesamten Ostalbkreis.

Schon beim Warmmachen mit Musik hatten die Kinder großen Spaß, dann hieß es „Auf die Plätze, fertig, los“ und die Jungen und Mädchen rannten, was das Zeug hielt. Es wurde eine halbe Stunde lang Runde um Runde gelaufen. Die Schülerinnen und Schüler der Parkschule Essingen haben stolze 2364 Kilometer absolviert, im gesamten Ostalbkreis sind 61 104 Kilometer zusammen gekommen.