33-Jähriger rastet aus und flüchtet aus dem Fenster

Völlig ausgerastet ist ein 33-Jähriger am Dienstag.

Mit mehreren Streifenwagen mussten Beamte des Polizeipräsidiums Aalen am frühen Morgen in die Margaret-Steiff-Straße ausrücken. Ein 33-Jähriger, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, hatte gegen 1.15 Uhr selbst die Rettungsleitstelle verständigt, nachdem er in seiner Wohnung demoliert und Suizid angekündigt hatte. Beim Eintreffen der Beamten bedrohte er diese und ging aggressiv mit geballten Fäusten auf sie zu. Polizisten mussten ihn mit Hilfe von Pfefferspray überwältigen. Dadurch erlitten der 33-Jährige und eine anwesende Verwandte Verletzungen.

Beide Personen mussten anschließend ärztlich behandelt werden. Der 33-Jährige wurde im Anschluss in eine Fachklinik eingeliefert. Von dort aus flüchtete er aus einem Fenster. Trotz einer umfangreichen Suche, unter anderem mit einem Polizeihubschrauber, konnte man den Mann nicht mehr finden.