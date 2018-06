Auf der B 29 hat sich am Freitagmorgen vor der Ampel in Höhe Essingen der Verkehr gestaut. Der 27-jährige Fahrer eines VW Golfs, der in Richtung Stuttgart unterwegs war, erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den vor ihm abbremsenden Opel auf. Dessen 32-jährige Fahrerin wurde bei dem Aufprall leicht verletzt, an den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.