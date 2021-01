27-Jähriger verletzt Polizisten am Kopf.

In einem psychischen Ausnahmezustand hat sich ein 27-jähriger Mann am Dienstag befunden. Er verletzte mit einem Tritt einen Polizisten am Kopf.

Der Rettungsdienst forderte am Dienstagnachmittag gegen 15.45 Uhr Unterstützung durch die Polizei im Heerweg an. Dort befand sich der 27-Jährige im psychischen Ausnahmezustand und sollte in eine Fachklinik gebracht werden.

Beim Eintreffen der Polizisten trat der aggressive Mann sofort nach ihnen und leistete massiven Widerstand. Einem der Beamten trat er gegen den Kopf, der hierdurch leicht verletzt wurde. Letztlich wurde der Mann unter Kontrolle gebracht und in die Klinik eingeliefert. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.