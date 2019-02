Ärzte wollten TerminService- und VersorgungsGesetz stoppen

Das sogenannte TerminService- und VersorgungsGesetz (TSVG) steht in den Startlöchern. Dieses Gesetz greift erheblich in die Praxisabläufe ein, sagt der Sprecher der Kreisärzteschaft Rainer M. Graeter. „Pflicht zum Abhalten einer offenen Sprechstunde fünf Stunden pro Woche, Mindestsprechstundenzahl 25 pro Woche, Aufschläge für die Behandlung von Akut- und Neupatienten sind nur ein paar Stichworte.“ Dies würde für die Praxen enormen zusätzlichen Organisations- und Verwaltungsaufwand mit sich. Zu diesem Thema findet am Montag, 25. Februar, um 19. 30 Uhr in der Schlossscheune in Essingen eine Podiumsdiskussion statt.

Das in Ärztekreisen hoch umstrittene Gesetz geht in Kürze in die letzte Lesungsrunde im Bundestag. Das Kabinett hat den Gesetzesentwurf von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn längst durchgewunken. Jetzt ist es am Bundestag mit seinen Abgeordneten, den Wahnsinn noch zu stoppen, schreibt Graeter.

Gerade Ärzte in der Region würden dadurch massiv benachteiligt. „Die meisten arbeiten dort auf Grund der niedrigen Arztdichte an der Leistungsgrenze und können weder in wesentlichem Umfang neue Patienten annehmen noch offene Sprechstunden anbieten ohne Terminsprechstunden zu streichen. Die im Gesetz geplanten finanziellen Anreize dafür kommen also eher Praxen zu Gute, die bisher Kapazitäten nicht voll ausgeschöpft haben“, heißt es in der Einladung zu der Veranstaltung.

Die Podiumsdiskussion in der Schlossscheune findet auf Initiative der Kreisärzteschaft statt. Daran teilnehmen werden die Bundestagsabgeordneten, Roderich Kiesewetter, CDU, Leni Breymeier, SPD und Margit Stumpp von den Grünen. Auch der Geschäftsführer der AOK Ostalb, Josef Bühler, hat sein Kommen zugesagt. Vom MEDI-Verbund wird Dr. Norbert Smetak, Kardiologe aus Kirchheim/Teck den Gesetzesentwurf aus Sicht des niedergelassenen Facharztes kommentieren. Ins Thema einführen wird Dr. Sebastian Hock, Gynäkologe aus Ellwangen. Die Veranstaltung moderiert Rainer M. Graeter, Facharzt für Allgemeinmedizin.