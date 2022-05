Zwölf neue Rettungssanitäter bei den Ellwanger Maltesern

Ende April hat nach zwei Jahren Corona-Pause wieder eine Jahreshauptversammlung der Malteser Ellwangen in kleinem Rahmen stattgefunden. An diesem gemeinsamen Abend mit einem gemütlichen Abendessen gaben die einzelnen Bereiche einen Rückblick über die vergangenen zwei Jahre.

Hierbei konnte man sehen, dass es in der Pandemie keineswegs ruhig gewesen war. Viele Projekte konnten umgesetzt werden. Außerdem wurden einige Helferinnen und Helfer für ihre Mitgliedschaft sowie ihre besonderen Leistungen geehrt. Weiter wurden zwei neue Mitglieder für die Helfervertretung gewählt. Ein Höhepunkt war die Benennung der zwölf neuen Rettungssanitäter, die in den vergangenen zwei Jahren die Weiterbildung absolviert haben. „Noch nie durfte ich so viele Rettungssanitäter auf einmal benennen“, sagte Klaus Weber, Diözesangeschäftsführer Rottenburg-Stuttgart, begeistert.