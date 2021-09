Zwischen zwei Türen: Betrunkener 18-Jähriger übernachtet in Ellwanger Supermarkt

Ein betrunkener 18-Jähriger ist am frühen Sonntagmorgen im Eingangsbereich eines Ellwanger Supermarkts aufgewacht. Der Mann hatte sich im Zwischenraum zwischen der äußeren und der inneren Schiebetür des Discounters aufgehalten. Wie er dort hineingeraten war, konnte er nicht erkklären.

Gegen 6.40 Uhr am Sonntagmorgen löste der Einbruchsalarm eines Lebensmitteldiscounters in der Oberen Brühlstraße aus. Beamte des Ellwanger Polizeireviers stellten bei ihrer Nachschau einen betrunkenen Mann fest, der sich zwischen der Außen- und der Innenglasschiebetüre aufhielt. Durch die geschlossene Türe nahmen die Ordnungshüter Kontakt zu dem jungen Mann auf, der wohl glaubhaft versicherte, dass er gar nicht wisse, wie er in den Zwischenraum gekommen war.

Anscheinend hatte sich der 18-Jährige nach einem geselligen Abend auf den Heimweg gemacht. Weil er Brezeln kaufen wollte, war er in das Geschäft gegangen. Wie er dort hineingekommen war, konnte er nicht mehr angeben. Nachdem dann aber die Türe nicht mehr aufgegangen war, hatte er sich zum Schlafen gelegt. Gegen 6.40 Uhr wollte er nach Hause gehen. Als er an der Schiebetüre rüttelte, löste diese den Alarm aus. Der immer noch deutlich unter Alkohol stehende junge Mann wurde mit zur Dienststelle genommen und dort von seinem Bruder abgeholt.