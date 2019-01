Zwischen Mann und Frau ist die Macht noch immer ungleich verteilt

Seit 100 Jahren haben Frauen das Recht zu wählen, und noch immer sind wir von einer geschlechtergerechten Gesellschaft weit entfernt, hat die frühere Bundesfamilienministerin Christine Bergmann in einer Feierstunde im Bundestag gesagt. Ob sie dem zustimmt und wo es im Leben von Ellwanger Frauen an Gleichberechtigung hapert, hat Sylvia Möcklin die städtische Beauftragte für Familien, Frauen, Senioren und Soziales, Nicole Bühler, gefragt.

Frau Bühler, können Sie Beispiele nennen, wie Frauen gegenüber Männern noch immer benachteiligt sind?

Das beste Beispiel ist die Wirtschaftswelt, wo die Macht ungleich verteilt ist. Frauen in Führungspositionen sind auch bei uns noch immer rar. Außerdem haben wir mit ungleicher Bezahlung für die gleiche Arbeit zu kämpfen. Die politischen Gremien sind hauptsächlich männlich dominiert. Seit Jahren wird Parität gefordert, zum Beispiel, dass auf den Wahllisten 50 Prozent Frauen vertreten sein sollen. Aber es hapert an der Grundhaltung. Drittens ist die Vereinbarkeit von Beruf, Familienarbeit und Pflege ein großes Thema. Es sind zumeist die Frauen, die die unbezahlte Arbeit in der Familie übernehmen. Alles in allem herrscht noch immer ein stereotypes Rollenbild vor: Die Frau ist für Haushalt, Kindererziehung und Pflege zuständig, der Mann ist der Ernährer. Dieses Bild ändert sich nur langsam.

Ihr Eindruck: Geht es mit der Gleichberechtigung vorwärts oder doch eher rückwärts?

Wir haben zwar durch die Frauenbewegung in den vergangenen Jahrzehnten viel erreicht, doch in manchen Bereichen machen wir tatsächlich gerade eine Rolle rückwärts. Das zeigt der sogenannte World Gender Report des Weltwirtschaftsforums, der 149 Staaten miteinander vergleicht. 2006 war Deutschland bei der Geschlechtergerechtigkeit auf Platz fünf, vor zwei Jahren noch auf Platz zwölf, jetzt auf Platz 14.

Das hat aber nichts damit zu tun, dass nun Menschen aus patriarchalischen Gesellschaften zu uns kommen?

Nein, denn die Migration betrifft ja viele der 149 untersuchten Staaten. Es hat damit zu tun, dass wir seit 50 Jahren dieselben Diskussionen führen, dass aber die Chancengleichheit nicht wirklich gelebt wird.

Im Mai sind Kommunalwahlen. Derzeit sitzen bei 35 Mitgliedern nur sechs Frauen im Ellwanger Gemeinderat, drei davon sind Grüne. Glauben Sie, es werden mehr Frauen in den Gemeinderäten mitreden oder weniger?

Ich hoffe, dass mehr Frauen den Mut und die Zeit aufbringen werden, sich in der Kommunalpolitik zu engagieren. Wenn man sich die Kommunalpolitik anschaut mit ihren Sitzungen bis weit in die Abendstunden, dem hohen Arbeitspensum, den Rollenvorstellungen und dem Konkurrenzgedanken, dann sieht man, dass Männer diese Struktur geschaffen haben. Wenn man Sitzungen auf den früheren Nachmittag verlegt, könnte man ein Gremium für alle schaffen – auch für Männer, die die alten Stereotypen nicht mehr übernehmen wollen.

Ungleichheit herrscht auch im Berufsleben, frauentypische Berufe werden meist schlechter bezahlt als männertypische. Für wie realistisch halten Sie es, unter anderem soziale Berufe aufzuwerten?

Ja, es ist komisch, dass es mehr wert sein soll, eine Waschmaschine zu reparieren, als einen Menschen zu pflegen. Den Lohn für Beschäftigte in der Pflege anzuheben müsste über die Zuzahlungen zur Pflegeversicherung finanziert werden. Die andere Möglichkeit ist, mehr Frauen für männlich dominierte Berufe zu interessieren. Das geschieht unter anderem beim Girls’ Day.

Wie erfolgreich waren diese Versuche in Ellwangen?

Der Girls’ Day und auch der Boys’ Day sind ganz wichtig, um mehr Berufe kennenzulernen. Oft wissen junge Menschen noch nicht, was sie möchten. Ich finde, Girls‘ und Boys‘ Day sollten verpflichtend bei den Schulpraktika eingebaut werden.

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat gefordert, Männer müssten einen größeren Teil in Erziehung, Haushalt und Pflege übernehmen. Was müsste dafür alles geschehen?

Bei uns gilt immer noch, der Mann verdient mit seiner Arbeit den Familienunterhalt, die Frau verdient nur Teilzeit mit. Wenn aber ihre Leistung für die Familienarbeit in die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung einfließen würde, dann würde das Schätzungen zufolge rund ein Drittel des gesamten Bruttosozialprodukts ausmachen. Notwendig wäre also eine öffentliche, politische Diskussion über die Arbeitsteilung zwischen Männern und Frauen.

Was bedeutet das?

Das Ehegattensplitting begünstigt Männer mit berufstätiger Ehefrau. Wer macht dann aber die Hausarbeit? Eine Haushaltshilfe als Geringverdienerin, meist aus Osteuropa oder Südamerika. Das heißt, man ersetzt eine Ungerechtigkeit durch eine andere. Dieses System verändern können wir nicht in Ellwangen allein. Was mich aber in Ellwangen freut ist, dass immer mehr Männer mit ihrer Partnerin zu mir in die Beratung kommen, weil sie für ihr Kind da sein und mehr als zwei Monate Elternzeit nehmen wollen. Bei der jungen Generation zeigt sich ein Strukturwandel weg von den Stereotypen. Das ist super.