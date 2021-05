Zweitimpfungen verschoben: Verwirrung um Impftermine im Kreis Schwäbisch Hall

Der Wiedereröffnung der Gastronomie nach dem Corona-Lockdown über den Winter hatten viele Ravensburger entgegengefiebert: Am Pfingstmontag war es so weit, die Gäste der Gastronomen konnten ihr erstes Bier, den ersten Kaffee, Eis und andere Leckereien nach der monatelangen Schließung genießen. Schon am späten Vormittag waren trotz grauen Himmels viele Sitzplätze vor Cafés, Kneipen und Restaurants in der Ravensburger Innenstadt belegt.

Lockerungen greifen wegen anhaltend niedriger Inzidenz Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz im ...