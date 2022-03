Zweimal gibt es das LOGL-Bäumchen in Gold

Die Mitglieder der Gartenfreunde Neunheim haben vor kurzem ihre Hauptversammlung im Gasthaus Hasen abgehalten.

Die Vorsitzende Regine Reeb betonte in ihrem Rechenschaftsbericht, dass wegen der Corona-Pandemie zuletzt viele Vereinsaktivitäten nicht mehr stattfinden konnten. Anschließend stelle sie das neue Jahresprogramm vor. Geplant sind 2022 unter anderem das Binden des Osterbrunnens, ein Vereinsausflug zu „Bärbels Garten“, der bekannt ist durch die Fernsehsendung „Querbeet durchs Gartenjahr““. Des weiteren soll es einen Vortrag zum Thema „Rund um die Biene“ von Imker Franz Zimmer geben und auch ein Halbtagesausflug in den Lotusgarten bei Rothenburg und ein Mostfest sind für dieses Jahr geplant. Weiter berichtete die Vorsitzende, dass eine Ruhebank unterhalb vom Wagnershof aufgestellt worden sei. Dort wolle man nun noch einen Zierapfelbaum pflanzen.

Schriftführerin Gabi Rose erinnerte anschließend nochmal an die Hauptversammlung 2021, ehe Kassierer Franz Zimmer der Versammlung von einem einen ausgeglichenen Kassenstand berichten konnte. Die Entlastung der Vorstandschaft führte Ortschaftsrat Norbert Reeb durch. Er sprach Dank und Anerkennung für die Arbeit des Vereins aus. Bei den anschließenden Wahlen wurde das Beiratsmitglied Gudrun Huober gewählt.

Franz Meyer vom Kreisverband der Obst- und Gartenbauvereine (KOGV) Aalen richtete danach noch ein Grußwort an die Versammlung und nahm die Vereinsehrungen vor. Für zehnjährige Mitgliedschaft erhielten folgende Mitglieder das LOGL-Bäumchen in Bronze: Waltraud Bentz, Regine Reeb, Theresia Thalheimer. Für 25-jährige Mitgliedschaft erhielt Manfred Braig das LOGL-Bäumchen in Silber. Josef Eiberger und Felix Kreuz wurden für 50-jährige Mitgliedschaft mit dem goldenen LOGL-Bäumchen mit Silberkranz ausgezeichnet.

Nach dem offiziellen Teil unterhielt Siegfried Wiedemann aus Onatsfeld die Vereinsmitglieder mit „Schwäbischen Geschichten“.