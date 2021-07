Zweimal gescheitert, nun gewählt: Wie der Landtag einem Ellwanger zum Chef-Posten verhalf

In seiner Wahlheimat Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) verliert der in Ellwangen aufgewachsene Matthias Renschler (FDP) bereits 2018 die Wahl gegen Christiane Staab, die seit 2011 im Amt gewesen ist. Mit knapp 39 Prozent der Stimmen muss sich Renschler in der rund 15 500-Einwohner-Stadt geschlagen geben. Ein gutes Jahr später verliert er im zweiten Wahlgang gegen Michael Dambacher die Wahl zum Oberbürgermeister in Ellwangen. April 2021: Die Rathauschefin Walldorfs wird in den Landtag gewählt, die Stelle überraschend früh frei. Renschler, der als Rechtsanwalt arbeitet, will es nochmal wissen, kommt im ersten Wahlgang am 21. Juni auf 44,14 Prozent der Stimmen, seine stärkste Widersacherin Nicole Marmé (CDU) auf 31,13 Prozent. Die Neuwahl am 11. Juli entscheidet der Liberale mit 53,25 Prozent für sich, Marmé erhält 45,15 Prozent der 5630 gültigen Stimmen. Die Wahlbeteiligung der Neuwahl lag bei 49,43 Prozent.