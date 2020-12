Zwei Wohnungseinbrüche an Heiligabend in Ellwangen

An Heiligabend zwischen 15 und 19 Uhr wurde in der Alamannenstraße in Ellwangen zweimal eingebrochen. Die Täter stiegen über die Terrassentüren in die Doppelhaushälfte und das Einfamilienhaus ein. Sie durchwühlten Schränke und Schubladen.

Laut Polizei wurde Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Ellwangen nimmt Zeugenhinweise entgegen unter Tel. 07961/ 9300.