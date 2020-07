Zwei Wildunfälle mit Rehen

Im Raum Ellwangen haben sich zwei Wildunfälle ereignet. Auf der Landesstraße 1060 zwischen Röhlingen und Ellwangen hat eine 48-Jährige am Donnerstagabend gegen 23 Uhr mit ihrem Auto ein die Fahrbahn querendes Reh erfasst. Schaden am Auto: rund 1500 Euro. Auf der Kreisstraße 3227 zwischen Ellwangen und Stocken ist am Donnerstagmorgen gegen 5.30 Uhr ein die Fahrbahn querendes Reh vom Auto eines 22-Jährigen erfasst worden. Die Polizei schätzt den Schaden hier auf rund 3000 Euro.