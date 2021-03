Zwei verletzte Radfahrer nach Zusammenstoß

Bei einem Zusammenstoß sind zwei Fahardfahrer bei Dettenroden verletzt worden, einer davon schwer.

Am Freitagnachmittag, gegen 15.45 Uhr, befuhren ein 54jähriger Mountainbike-Fahrer und ein 66jähriger Trekkingrad-Fahrer die Verbindungsstraße von Dettenroden in Richtung Kreisstraße 3318 und wollten dort nach rechts in Richtung Killingen abbiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein Traktorfahrer die K3318 von Killingen kommend und bog seinerseits nach links in die Verbindungsstraße nach Dettenroden ab. Hierdurch erschrak der 54jährige Mountainbiker so sehr, dass er eine Fahrbewegung nach rechts machte und dadurch mit dem neben ihm fahrenden 66jährigen Trekkingrad-Fahrer kollidierte. Beide kommen in der Folge zu Fall. Der Mountainbiker wird beim Unfall leicht, der Trekkingrad-Fahrer schwer verletzt. Dieser muss mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht werden. An den Fahrrädern entstand augenscheinlich kein Schaden.