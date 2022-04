Zwei Ukrainerinnen sind in Ellwangen angekommen

Jetzt sind die Arbeitsvertäge unterschrieben und ihr neuer Job ist offiziell: Seit Anfang April unterstützen Zhanne P. und Victorija B. (die ihre vollen Namen aufgrund des Krieges in ihrer Heimat lieber nicht in der Zeitung lesen möchten im Team der Badewärterinnen des Ellwanger Wellenbads mit. „Herzlich Willkommen bei uns“, sagt der stellvertretende Betriebsleiter Alexander Eidemiller, zuerst auf Deutsch, dann auf Russisch, bevor er den beiden ihre Schlüssel überreicht. Er ist als Dolmetscher ein wichtiger Ansprechpartner für die Beiden, die aber auch schon viel auf Deutsch verstehen und sich mit ihren Kolleginnen gut verständigen können.

Die beiden Mütter haben sich über ihre gleichalten Töchter in deren Kindergartentagen kennengelernt und angefreundet und begaben sich gemeinsam mit ihren heute 16-jährigen Töchtern auf die Flucht aus Schytomyr, einer Großstadt in der Ukraine, rund 150 Kilometer westlich von Kiew. Am 5. März gegen 0 Uhr trafen sie auf der Ostalb ein, nachdem sie sich einem Hilfskonvoi der Organisation „Hope for Africa“, der Hilfsgüter von Tannhausen aus an die ukrainische Grenze gebracht hatte, für die Rückfahrt angeschlossen hatten.

Franz und Birgit Junker aus Röhlingen haben ihnen Unterkunft in ihrer Ferienwohnung ermöglicht, deren Sohn Raphael hatte die Vierergruppe im Auto mitgenommen und so den ersten persönlichen Kontakt zwischen den Familien geknüpft, die sich bestens verstehen. Jetzt versuchen die beiden Mütter Schritt für Schritt einen geregelten Alltag auf der Ostalb zu organisieren.

„Wir sind nicht glücklich, aber in Sicherheit. In unserer Heimat herrscht Krieg und wir wollen eigentlich nur Frieden, um nach Hause zurück zu können“, sagen die beiden Frauen, die allerdings auch froh und erleichtert sind, arbeiten zu können. „Wir wollen ja nicht nur herumsitzen. Wir wollen unter Leute und wissen, dass wir auch gebraucht werden.“ Die Personalchefin der Versorgungsund Bädergesellschaft Ellwangen (VuB), Andrea Scalerandi, leitete die Formalitäten unbürokratisch und schnell in die Wege, sodass schon nach kurzer Probearbeit eine ordentliche Anstellung möglich wurde.

Die beiden Ukrainierinnen, die in ihrer Heimat als Buchhalterin und als Maklerin tätig waren, wollen angesichts der ungewissen Zukunft in Ellwangen mit der Unterstützung ihrer Gastfamilie und der VuB in geordnete Verhältnisse kommen. „Das wichtigste ist eine Zukunft für unsere Kinder“, sagt Zhanne. Die Mädchen gehen in Unterschneidheim zur Schule, kommen mit den Kindern der Familie Junker sehr gut aus. „Wir wurden aufgenommen, als würden wir zur Familie gehören. Dafür sind wir so dankbar“, erklären die Mütter mit Nachdruck.