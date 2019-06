Mit schwersten Verletzungen musste ein Motorradfahrer nach einem Unfall am Freitagmorgen in ein Krankenhaus geflogen werden. Seine Sozia wurde ebenfalls schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der 22-Jährige fuhr gegen 7.15 Uhr mit seiner 26 Jahre alten Sozia aus Richtung Röhlingen in Richtung Aalen. Im Bereich eines unübersichtlichen S-Kurvenbereichs wollte er mit seiner Maschine einen Klein-Lkw überholen. Hierbei stieß er mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, das von einer 37 Jahre alten Frau gelenkt wurde. Diese erlitt einen Schock, blieb äußerlich aber unverletzt.

Zur Versorgung der beiden Schwerverletzten waren sich zwei Rettungswagenbesatzungen, eine Notarztwagenbesatzung sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die L1029 musste voll gesperrt werden. Die Sperrung, die Unfallaufnahme sowie Fahrbahnreinigungsarbeiten dauerten bis in den Vormittag an. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro. Beide mussten abgeschleppt werden.

Unfallschwerpunkte & aktuelle Verkehrsmeldungen