Zwei Schwerverletzte bei Karambolage auf A7

Auf der A 7 hat es einen schweren Unfall gegeben. Das berichtet die Polizei. Ein Autofahrer ist in einen Stau gefahren und mit dem Auto einer fünfköpfigen dänischen Familie kollidiert. Dadurch kam es kurz nach 13 Uhr zu einer Kettenreaktion. Da war der 48-Jährige Fahrer eines Mercedes Sprinter in Richtung Würzburg unterwegs.

Etwa einen Kilometer nach dem Virngrundtunnel war ein Stau. Der 48-Jährige versuchte noch abzubremsen und nach links auszuweichen, kollidierte dabei aber mit dem Auto einer fünfköpfigen dänischen Familie. Deren Wagen wurde durch die Wucht des Aufpralls erst rechts in die Leitplanken, dann zurück auf die rechte Fahrbahn geschleudert, wo das Auto in das Heck eines Opel prallte. Der Opel wurde frontal auf einen Sattelzug geschoben. Der dänische Toyota drehte sich um 180 Grad, kippte auf die Fahrerseite und prallte ebenfalls gegen den Sattelzug.

Dänische Familie ist im Krankenhaus

Die 60-jährige Fahrerin des Opels wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 48-jährige Unfallverursacher wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die dänische Familie, Eltern, Oma und zwei Kinder, kam ebenfalls ins Krankenhaus gebracht, wo sie über Nacht bleiben soll. Der Fahrer des Sattelzugs kam mit dem Schrecken davon. Die Autos und der Sprinter sind Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 50 000 Euro geschätzt. Die A 7 in Fahrtrichtung Würzburg war drei Stunden voll gesperrt.

Erklärvideo: So funktioniert die Rettungsgasse

Unfallschwerpunkte & aktuelle Verkehrsmeldungen