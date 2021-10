Zwei Sänger sind ihrem Verein seit 50 Jahren treu

Beim Nachholtermin der 72. und 73. Hauptversammlung des MGV Eintracht Eigenzell hat es eine besondere Ehrung gegeben. Alfons Eiberger und Josef Schultes sind seit 50 Jahren im Verein aktiv.

konnte Vorsitzender Josef Hald zahlreiche Mitglieder und Freunde des Vereins begrüßen. Der Männerchor unter der Leitung von Rudolf Kucher begrüßte seine Gäste mit den Liedern „Bild dir nichts ein“ und „Lustig Ihr Brüder“.

In den folgenden Berichten ging zunächst der Schriftführer Thomas Mayer auf die vergangenen Vereinsjahre ein. Nach einem überaus erfolgreichen Vereinsjahr im Jahr 2019 musste der Verein die Notbremse ziehen und die Vereinsaktivitäten wegen der Pandemie ruhen lassen. Dass dies für den Verein mehr als schwierig war, zeigten auch die Folgeberichte der Chorleiter als auch des Vorsitzenden.

Im Kassenbericht konnte der Kassierer Joachim Adler, der vertreten wurde von Alfred Kohnle, zunächst von einem positiven Ergebnis 2019 berichten. Das folgende Vereinsjahr musste jedoch mit einem leichten negativen Ergebnis abgeschlossen werden. In ihrer Begrüßung überbrachte die Ortsvorsteherin Johanna Fuchs die Grüße des Ortschaftsrats und des Oberbürgermeisters. Die Ortsvorsteherin bedauerte es, so lange nichts vom Chor gehört zu haben. Dies habe in der Ortschaft gefehlt, so Fuchs.

Thomas Mayer ehrte folgende Mitglieder: Alois Bauer (60 Jahre passiv), Eugen Harsch, Adelbert Fuchs, Willi Uhrle, Michael Kling (40 Jahre passiv), Gerhard Mayer, Karl Lingel, Volker Baumann (30 Jahre passiv), Gerhard Bauer, Hildegard Gaugler, Joachim Adler, Marianne Berie, Hubert Blümle (20 Jahre passiv). Jugend: Konrad Wilhelm Brenner, Sophia Kling, Paula Brenner (zehn Jahre Jugend).

Es stand auch eine hochkarätige Ehrung an. Für jeweils 50-jährige aktive Singtätigkeit freuten sich der Vorsitzende und Schriftführer, Alfons Eiberger und Josef Schultes ehren zu dürfen. Neben der Urkunde des Vereins erhielten beide einen Gutschein vom Verein.