Zwei Preise für Forscher des Peutinger-Gymnasiums

Am diesjährigen Landesfinale des Schülerwettbewerbs „Jugend forscht - Schüler experimentieren“ in Balingen haben insgesamt drei Forschergruppen des Peutinger-Gymnasiums Ellwangen teilgenommen. Zwei von ihnen sind mit Preisen ausgezeichnet worden.

Die Jungforscherinnen Merle Unger, Felisa Gaugler und Marlena Gaugler holten im Fachgebiet Arbeitswelt mit ihrem flüssigen Bleistift den zweiten Platz. Große Begeisterung und Anerkennung gab es für Jannis Weidenbacher, Jonas Gaugler und Luca Beck mit ihren superstarken Seifenblasen, die sich bis zum Zerplatzen so lange Zeit lassen, dass man mit ihnen sogar Fußball spielen kann. In der Kategorie Technik bekamen Marie Weber und Maria Merz mit ihrem Koffer, in dem Kleidung knitterfrei das Reiseziel erreicht, einen Sonderpreis. Alle drei Gruppen hatten sich durch Siege in ihren Fachgebieten beim Regionalwettbewerb bei der Firma Zeiss in Oberkochen im Februar qualifiziert.