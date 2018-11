Zwei neue E-Ladestationen für die Ellwanger Klinik

Im Parkhaus der Sankt-Anna-Virngrund-Klinik können ab sofort auch Elektroautos aufgeladen werden. Zwei Ladestationen wurden jetzt im Beisein von Landrat Klaus Pavel offiziell in Betrieb genommen.

Dieselskandal, Feinstaubbelastung, CO2-Ausstoß. In der Diskussion um die Umweltbelastung durch Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren kommt Elektroantrieben eine immer größere Bedeutung zu. Einen wichtigen Schritt in Richtung Elektromobilität gehen EnBW ODR und die Sankt-Anna-Virngrund-Klinik, in deren Parkhaus es nun zwei Stellplätze mit Ladestation für Elektrofahrzeuge gibt. Die Ladestationen wurden diese Woche offiziell in Betrieb genommen.

„Die Ladeinfrastruktur ist wichtige Voraussetzung für die E-Mobilität“, erklärte Hartmut Reck, Leiter Technik und kommunale Beziehungen bei der EnBW ODR, bei dem Termin. Die ODR hat der Klinik die Ladestationen kostenfrei zur Verfügung gestellt.

„Ein tolles und wichtiges Angebot“, unterstrich Landrat Klaus Pavel, der bei dem Termin noch darauf hinwies, dass sich im Fuhrpark des Landratsamts bereits vier Elektroautos befänden.

Während der Anlaufphase wird ist das Aufladen an den beiden neue Ladestationen noch kostenfrei sein. „Die Ladegeschwindigkeit ist abhängig vom Fahrzeug“, erklärte Edgar Ott von der EnBW. Die vorhandenen 22 Kilowatt Leistung böten aktuellen Fahrzeugen aber ausreichend Kapazität.

„Die E-Ladestationen stellen eine ideale Ergänzung unseres Energiekonzepts dar“, betont der kaufmännische Standortleiter der Klinik Berthold Vaas. Durch zwei Blockheizkraftwerke und eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach des Parkhauses könne die Klinik rund 70 Prozent des benötigten Stroms selbst erzeugen.

EnBW plant weitere Ladestationen

Die EnBW plant indes, das Angebot für Fahrer von Elektrofahrzeugen auszuweiten. 50 Ladestationen soll es bis Jahresende geben. Im November wird eine weitere Ladestation am Ellwanger Marktplatz in Betrieb gehen.

Zu finden sind beide E-Tankstellen im Erdgeschoss des Klinik-Parkhauses, deutlich erkennbar an den blau markierten Stellflächen. Die Ladestationen stehen allen Nutzern des Parkhauses der St. Anna-Virngrund-Klinik zur Verfügung.