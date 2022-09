Zwei Grad kälter: Wie die Ellwanger zu den Energiesparmaßnahmen im Wellenbad stehen

Angesichts der europaweiten Energiekrise leitet auch das Ellwanger Wellenbad Energiesparmaßnahmen ein. Ab Montag, 12. September, öffnet das Bad zwar wieder, allerdings mit gesenkter Wassertemperatur. Der Saunabereich bleibt vorerst allerdings ganz geschlossen. Die „Ipf- und Jagst-Zeitung / Aalener Nachrichten“ hat sich in der Ellwanger Innenstadt umgehört, wie die Bürgerinnen und Bürger zu den Maßnahmen stehen. Die meisten zeigen Verständnis.

Überwiegend herrscht Verständnis und Akzeptanz gegenüber den Energiesparmaßnahmen des Ellwanger Wellenbades. Viele befragte Bürgerinnen und Bürger finden es gut, dass das Bad überhaupt öffnet – besonders für Schulsport und Krankengymnastik sei das Wellenbad unentbehrlich, heißt es beispielsweise.

Gkiochan Sadik freut sich, dass das Hallenbad bald wieder öffnet, er selbst gehe gerne zum Schwimmen dorthin, sagt er. Dass die Wassertemperatur ab dem 12. September um zwei Grad gesenkt wird, findet er gut angesichts der aktuellen Lage. Traurig ist der Ellwanger über die Schließung der Saunalandschaft im Bad, es sei der optimale Ort für Entspannung nach dem Schwimmen, findet Sadik, zeigt aber Verständnis für die Energiesparmaßnahmen, die die Stadtwerke umsetzen wollen. Es sei gut, dass etwas unternommen werde, so Sadik.

Dem schließt sich auch Daniela Michelberger an. In Zeiten wie diesen könne man auch kreativ werden und „andere Formen der Entspannung entdecken“, ist die Ellwangerin überzeugt. Wichtig sei es, dass es ein Konzept gebe, wie das Bad trotzdem geöffnet bleiben könnte.

Ingo Kaminsky berichtet, in seiner Jugend seien längst nicht alle Bäder beheizt gewesen. Angesichts der aktuellen Situation sei es normal und vor allem notwendig, dass man sparen müsse, wo es möglich sei.

Dass die Wassertemperatur fortan um zwei Grad gesenkt wird, empfinden viele als guten Kompromiss – „irgendwo muss man ja sparen“, sagen einige befragte Bürgerinnen und Bürger. Des Weiteren merke man den Unterschied, besonders bei Bewegung im Wasser, vermutlich sowieso nicht. „Dann packt man eben einen Bademantel ein“, so eine Ellwangerin. Grundsätzlich sei die niedrigere Temperatur nur eine Frage der Gewohnheit.

Jedoch schlagen auch einige Befragte einen kritischeren Ton an. Wie sinnvoll die Öffnung überhaupt ist, wird teilweise infrage gestellt. Ob es denn unbedingt sein müsse, das Bad in Anbetracht der aktuellen Situation überhaupt zu öffnen, fragen sich vereinzelte Ellwanger. Andere Bürger gehen derweil davon aus, dass bereits die Temperatursenkung und der Verzicht auf die Saunalandschaft einiges an Energiekosten einsparen werde.

Sorge um Jüngere

Manch älterer Ellwanger befürchtet besonders für die jüngere Generation einen „neuen, großen Verzicht“, nachdem es besonders die Jungen in Pandemiezeiten schwer getroffen habe. Es bestehe jedoch weitestgehend Akzeptanz gegenüber den Beschränkungen, da in Zeiten der Krise jeder und jede seinen Beitrag zur Besserung zu leisten habe. Die Senkung der Wassertemperatur um zwei Grad sei hierbei ein vergleichsweise mildes Mittel, sagt einer der Befragten.

Generell scheint das Bedauern darüber, dass die bei Badegästen durchaus beliebte Saunalandschaft zunächst nicht öffnen wird, unter den Ellwangern sehr groß zu sein. Viele besuchen die Sauna gerne – besonders in den kommenden Wintermonaten. Jedoch habe man sich mit dem Verzicht nun abzufinden, denn „ohne Veränderung wird es nur schlimmer“, fasst es eine Befragte zusammen.