Zwei gegen einen: Klärendes Treffen artet in Schlägerei aus

Zwei junge Männer haben sich am Mittwoch wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung vor Jugendstrafrichter Michael Schwaiger beim Ellwanger Amtsgericht verantworten müssen.

Staatsanwältin Alexandra Henning warf den beiden 18- und 16-Jährigen aus Ellwangen und Tannhausen vor, Anfang März dieses Jahres auf dem Schießwasen einen 21-jährigen aus Neresheim verprügelt und außerdem durch Tritte gegen die Tür seines Autos einen Schaden von rund 3500 Euro angerichtet zu haben.

Die beiden jungen Männer waren ohne Anwälte vor Gericht erschienen und wollten zunächst keine Angaben machen. Nachdem sie der Vertreter der Jugendgerichtshilfe, Thomas Kröhl, während einer kurzen Unterbrechung der Verhandlung über die möglichen Folgen ihres unkooperativen Verhaltens aufgeklärt hatte, räumten sie die ihnen vorgeworfenen Taten jedoch bereitwillig ein, sodass bei der Beweisaufnahme auf die Vernehmung einer ganzen Reihe von geladenen Zeugen verzichtet werden konnte.

Eine „völlig bescheuerte Aktion“

Der als Zeuge aussagende Geschädigte war sich mit den beiden Beschuldigten einig, dass es sich bei der ganzen Geschichte um eine „völlig bescheuerte Aktion“ gehandelt habe. Anfang März war der junge Mann nach Ellwangen gefahren – er hatte dort auch eine Freundin – um mit den beiden anderen einige Streitigkeiten zu klären.

Die angestrebte friedliche Aussprache der auch in den sozialen Medien ausgetragenen Differenzen artete jedoch schnell in eine handfeste Schlägerei aus, bei der sich der Geschädigte unter anderem eine Kopfprellung und eine blutige Nase holte. Außerdem wurde die Tür seines Autos erheblich beschädigt.

Laut Thomas Kröhl von der Jugendgerichtshilfe war diese Eskalation ein jugendtypisches Verhaltensmuster. Durch seine Vermittlung konnte bereits im Vorfeld der Verhandlung ein Täter-Opferausgleich zwischen den Kontrahenten erreicht werden. Der Geschädigte hatte dabei auf Schmerzensgeld verzichtet, im Gegenzug erklärten sich die beiden Jungs bereit, den Schaden am Auto wieder gutzumachen. Unterstützt werden sie dabei vom gemeinnützigen Verein „G – Recht e.V.“ in Heidenheim, der ihnen einen Teil der Schadenssumme als zinsloses Darlehen vorstreckt.

Neun Monate Antiaggressionstraining

Vor Gericht ging es letztendlich nur noch um die juristische Aufarbeitung. Das Verfahren gegen den bisher strafrechtlich nicht in Erscheinung getretenen 16-Jährigen wurde unter der Auflage, die Hälfte des Schadens zu begleichen, vorläufig eingestellt. Der 18-Jährige, der in der Vergangenheit zwar schon öfters wegen kleinerer Delikte aufgefallen, aber strafrechtlich noch nicht verfolgt wurde, muss zusätzlich zur Begleichung seines Anteils am Schaden innerhalb der nächsten neun Monate ein Antiaggressionstraining absolvieren, andernfalls droht ihm eine Jugendstrafe.