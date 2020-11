Zwei Brände in Ellwangen

Aus bislang ungeklärter Ursache stand am Samstagabend um 19 Uhr ein Schuppen in der Ellwanger Weidenstraße (im Bild zu sehen) in Vollbrand. Da dieser an eine Garage angebaut ist, bestand große Gefahr, dass der Brand auf die benachbarten Gebäude überschlägt. Dies konnte der 25-Mann-Trupp der Feuerwehr mit einem gezielten Angriff mit drei C-Rohren verhindern.

Gegen 23.30 Uhr brannte dann ein Carport samt dort abgestelltem Hänger und eingelagertem Brennholz in Ellwangen in der Straße Kirnbach. Die Feuerwehr Ellwangen und auch die Polizei geht davon aus, dass es sich um Brandstiftung als Ursache für den Vollbrand von rund 15 Kubikmetern Buchenscheitholz handelt. 16 Feuerwehrleute waren im Einsatz, zogen mit einem Frontlader das Holz auseinander und löschten ab. Durch den Brand entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.