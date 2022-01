Zwangspause, Rückkehr, Abbruch und Klassenerhalt

An ihm kommt so leicht keiner vorbei. Zumindest, wenn es um das Ringen geht. Simon Hummel ist längst nicht nur der Sportliche Leiter beim AC Röhlingen. Er lebt für den Sport, und zwar seit rund 35 Jahren. „Da kennt man natürlich jeden Verein und seine Entscheidungsträger“, lässt Hummel wissen. Mit über 100 absolvierten Kämpfen auf der Matte für den ACR weiß er zudem auch, worauf es eben letztlich im Gefecht auf der Matte ankommt. Nach diesem so schwierigen Jahr inklusive Saisonabbruch aufgrund der Corona-Pandemie liegt der größte Wunsch aber sicher auf der Hand: Zurück auf die Matte.

„Das Erfreuliche war, dass die Runde begonnen hat“, sprudelt es aus Hummel heraus. Der Lockdown, die Pandemie steckte den Ringer in den Knochen. Als Kontaktsportart waren die Ringer lange Zeit nur Zuschauer, während andere Sportarten wieder starteten. Dabei war 2019 der Jubel noch so groß. Bronze bei den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften der Jugend in der heimischen Sechtahalle. Zudem gelang der Aufstieg von der Verbands- in die Oberliga bei den Aktiven. Ein perfektes Ringerjahr 2019 für Hummel und den AC Röhlingen. „Das war mit das erfolgreichste Jahr der Vereinsgeschichte“, sagt der Sportliche Leiter Simon Hummel. Es folgte die komplette Absage der Saison im Jahr 2020 und nun in 2021 die Absage der Ringersaison nach der Vorrunde.

Damit bleiben die Ringer von der Sechta auf dem letzten Platz der Oberliga kleben. Dürfen aber in der Liga bleiben. Die Größe der Liga (laut WRV-Beschluss: neun Mannschaften) soll nicht kleiner werden. Es gibt daher einen Aufsteiger, der die Oberliga nach oben verlässt und zwei Aufsteiger von unten. „Wir dürften absteigen. Das wollen wir aber nicht. Vielmehr wollen wir in der kommenden Saison angreifen und vielleicht ins Mittelfeld vorrücken. Die Liga passt zu uns“, so Hummel weiter. Eine Liga tiefer würden ohnehin viele lange Fahrten in den Schwarzwald drohen. Viel Aufwand. Der Abstieg also abgewendet nach einer Saison, die aus sportlicher Sicht und aus reiner Ergebnissicht kein Leckerbissen war. „Jeder war geil wieder auf die Matte zu dürfen“, legt Hummel nach: „Die Zeiten im Kraftraum und das Joggen sind zwar in Ordnung. Doch auf der Matte sein, das ist dann doch etwas anderes.“ Schließlich gehe es eben um das Ringen. „Wir sind ja keine Triathleten oder weiß der Geier was.“ Das Highlight in dieser Saison war für Hummel dabei ohne Zweifel das Duell gegen den Konkurrenten aus Fachsenfeld/Dewangen. „Das Ergebnis hat zwar aus unserer Sicht nicht gepasst, aber es passte zum Leistungsvermögen. Die KG war der Favorit.“ Es sind die Duelle, die einen wie Simon Hummel antreiben. „Da ist die Hütte voll. Das war und ist schön zu sehen.“ 900 Leute. Ein Derby hat eben seinen ganz besonderen Reiz. „Wir haben zu Beginn der Runde einen wichtigen Ringer wegen einer Verletzung verloren und dann hagelte es fünf Niederlagen“, blickt Hummel zurück und ist sich sicher: „In der Rückrunde hätten wir sicherlich mehr als die zwei gelungenen Siege eingefahren. Der Stilart-Wechsel liegt uns.“ In der kommenden Runde wird es ein weiteres reizvolles Duell neben dem Derby gegen die KG geben. Schließlich ist Herbrechtingen in die Oberliga aufgestiegen. „Das ist auch immer sehr reizvoll“, weckt Hummel die Vorfreude auf die neue Runde 2022. Wann? Das bleibt offen. Derzeit plant Hummel auch für die Jugend wieder einen neuen Anlauf. Da fiel nämlich selbst das vergangene Jahr ins Wasser. „Das ist ein bisschen traurig gewesen. Es gab einen Wettkampf, aber die Auflagen sind da schon schwer zu erfüllen“, erklärt Hummel. Das wird vermutlich nicht leichter. Es droht ein weiterer Aderlass, sollte die Landesregierung ihre Pläne weiter verfolgen und die 2G-Regel ab Februar auf die Jugendlichen und Kinder ausweiten. „Das ist ein absolutes No-Go und beängstigend. Da befürchte ich, dass unser Verein einen weiteren Schwund an Nachwuchssportlern zu verkraften hat. Da ist Minimum die Hälfte raus“, sagt Hummel, der aber selbst den genauen Stand in Sachen Corona-Auflagen derzeit nicht kennt. Den Widerstand der Vereine gegen solche Bestrebungen, den hat er wohl mitbekommen. Er möchte sich aber auf den Sport konzentrieren und hofft, dass dieser in 2022 wieder mehr im Mittelpunkt steht als die Frage, wer darf aufgrund der Auflagen Ringen oder eben nicht? „Es ist eine komplette Sportart. Gerade für Kinder“, rührt Hummel die Werbetrommel für das Ringen. Man brauche Kraft, Ausdauer, Geschicklichkeit und Körperbeherrschung, „Was ganz toll ist, man steht da alleine auf der Matte und da gehört viel Mut dazu“, erklärt der Jugendtrainer Hummel: „Ringen, raufen und rangeln, das gehört einfach dazu. Es ist eben ein tolles Gefühl, wenn man dann zum ersten Mal einen Kampf gewinnt. Das gibt Selbstvertrauen.“ Die Rückmeldung der Eltern sei im Jugendbereich durchweg positiv: Man turnt, man übt Purzelbäume, trainiert die Ausdauer, macht Spiele, erste Ringergriffe – generell ist so ein Training eben vielfältig“, erzählt Hummel von seiner zweiten Aufgabe im Verein, dem Jugendtraining. Generell ist man in Röhlingen mit der Jugend sehr zufrieden. Schließlich könnte man in der vergangenen Runde auf sieben eigenen Kräfte in der Oberliga bauen. Der größte Wunsch bleibt aber für 2022: „Ein normales Training und zurück auf die Matte.“ 2G und 2G-Plus sei da sicher ein zu großer Aufwand.