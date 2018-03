5000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstagmorgen in Ellwangen ereignet hat. Ein 25-jähriger Autofahrer, der auf der Dinkelsbühler Straße in Richtung Rattstadt unterwegs war, fuhr gegen 6.10 Uhr auf den vorausfahrenden Wagen einer 52-jährigen Frau auf. Die Fahrerin hatte verkehrsbedingt abbremsen müssen. Verletzt wurde niemand.