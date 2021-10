Zurück auf die Matte – und ab ins Ostalb-Derby

Erster Heimkampf am Samstag (23.10) in der Sechtahalle Röhlingen: ACR – KSV Musberg, 20 Uhr

Endlich geht es wieder los. Nach einer gefühlten Ewigkeit startet der AC Röhlingen an diesem Samstag wieder in die Oberligasaison. Nach den herausragenden Erfolgen im Jahr 2019 mit dem 3. Platz bei der Deutschen Jugend-Mannschaftsmeisterschaft und dem Gewinn der Verbandsligameisterschaft wurde dem ACR aufgrund der Pandemie erst einmal der Wind aus den Segeln genommen. Die Saison 2020 fiel zudem komplett aus.

Im vergangenen Jahr hielt den ACR aber nicht nur die Pandemie im Griff. Aufgrund eines Herzstillstandes verloren die Röhlinger im Frühjahr 2020 ihren Kameraden Bendeguz Toth. Sportlich sicherlich schon ein großer Verlust, aber vor allem menschlich hinterlässt Bendeguz ein riesiges Loch.

Einen weiteren sportlichen Verlust gibt es diese Saison zu vermelden. David Wolf hat sich der KG Baienfurt (Regionalliga) angeschlossen. Ein zu erwartender Schritt, aufgrund seiner Entwicklung. Er wurde zum wiederholten Male Deutscher Meister und errang bei den Junioren Europameisterschaften die Bronzemedaille.

Das Röhlinger Team indessen wurde mit zwei ungarischen U 23-Nachwuchs-Athleten verstärkt. Botond Lukacs (80 Kilogramm fr.) und Richard Vegh (98 Kg fr.) erweitern den Kader an ungarischen Athleten. Aus der Jugend kommen Christian Emke, Henrik Geiger und Linus Koch zu den Aktiven. Besonders freut man sich an der Sechta natürlich auf die Bezirksderbys gegen Ebersbach und vor allem auf die KG Fachsenfeld/Dewangen. Zuletzt gab es dieses Ostalb-Derby 2011. Die KG stieg damals auf und rang in der Regional- und Oberliga. Der AC stieg damals ab und kämpfte die Jahre in der Verband- und Landesliga. Damals waren diese Kämpfe ein riesiger Zuschauermagnet und man darf hoffen, dass dies auch zu den derzeit schwierigen Pandemiezeiten wieder so kommt.

Bei der KG starten die Röhlinger zudem gleich im ersten Kampf am Samstag und man darf gespannt sein, wie die Vereine die Zwangspause bewältigt haben. Sind noch alle Ringer am Start? Ringen alle Sportler noch in ihrer angestammten Gewichtsklasse? Viele Fragezeichen bleiben stehen. Das gilt natürlich auch für die restlichen sechs Mannschaften. Sulgen, Weilimdorf, Ehningen, Musberg, Ebersbach, Fellbach heißen die weiteren Gegner. Einen Favoriten auszumachen ist sehr schwierig. Aufgrund der Wechsel zählen die Röhlinger Ringer Ehningen, Sulgen, KG Fachsenfeld/Dewangen zu den Favoriten.

Beim ACR setzt man sich den Klassenerhalt zum Ziel. Zusammen mit dem zweiten Aufsteiger aus Fellbach, der in den vergangenen Jahre zwischen Oberliga und Verbandsliga pendelte, wird diese Aufgabe schwer, aber nicht unlösbar. Musberg, Weilimdorf und Ebersbach sieht man an der Sechta im Mittelfeld der Tabelle Mit der zweiten Mannschaft möchte der ACR wieder vorne mitmischen und steckt sich das Ziel: Platz eins bis drei. Eine Schülermannschaft geht diese Saison nicht an den Start.