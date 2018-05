Zur WM soll es ein Public Viewing geben

In der jüngsten Sitzung des Ellwanger Kulturausschusses ist es um die Städtepartnerschaften Ellwangens und um geplante kulturelle Aktivitäten gegangen. Die gute Nachricht vorweg: Auch zur kommenden Fußball-WM soll es wieder ein Public Viewing geben,

In der Sitzung wurde darüber informiert, dass die Stadt Ellwangen ihre langjährigen Städtepartnerschaften mit Langres und Abbiategrasso weiter intensiviert habe. Mit der französischen Stadt Langres verbindet Ellwangen seit über 54 Jahren ein über die Jahre gewachsenes, freundschaftliches Verhältnis. Mit dem italienischen Abbiategrasso ist man seit 27 Jahren partnerschaftlich verbunden.

Bürgermeister Karl Hilsenbek lobte in der Sitzung diese Beziehungen und sprach der Bürgermeisterin von Langres, Sophie Delong, und seinem Amtskollegen aus Abbiategrasso, Cesare Nai, seinen Dank für die vertrauensvolle Zusammenarbeit „in allen Belangen“ aus. „Zusammenfassend kann von einem funktionierenden Austausch gesprochen werden“, unterstrich der Leiter des Kulturamtes, Anselm Grupp. Besonders erfreulich sei, so Hilsenbek, dass über die vielen Jahre eine Vielzahl privater Kontakte und persönlicher Freundschaften zwischen den Bürgern der drei Städte entstanden sei.

Für 2018 sind verschiedene Aktivitäten geplant, um die Partnerschaften weiter zu fördern. Unter anderem ist das Jugendblasorchester im Mai zu einer Konzertreise nach Abbiategrasso eingeladen. Die Chorwerkstatt Rindelbach ist im Juni zu Gast in Langres. Außerdem liegt der Stadt Ellwangen bereits eine Einladung zur erneuten Teilnahme an der Handwerkermesse im April in Langres vor.

Neben den Städtepartnerschaften beschäftigte sich der Auschuss auch noch mit dem Veranstaltungsangebot der Stadt. Wie Anselm Grupp in diesem Kontext ausführte, genieße Ellwangen dank seiner vielfältigen Angebote, insbesondere im Bereich der Musik und des Theaters, einen „guten Ruf als Kulturstadt“; es herrsche „ein hervorragendes Kulturklima“, so Grupp.

Nicht nur Klassik

Beim Ausblick auf die kulturellen Veranstaltungen für das laufende Jahr wurde rege diskutiert. Gemeinderat Rudolf Kitzberger (Grüne) empfahl der Stadt, bei ihrem musikalischen Angebot den Fokus nicht ausschließlich auf Klassik zu legen. Man müsse auch die Bedürfnisse der Jugend berücksichtigen. Armin Burger (CDU) brachte das Thema Public Viewing zur Fußball-WM 2018 aufs Tapet. Burger wollte von Grupp und Bürgermeister Volker Grab wissen, was hier geplant sei. „Die Stadt prüft gerade die Rahmenbedingungen. Wir gehen aber davon aus, dass es auch in diesem Jahr wieder ein Public Viewing in Ellwangen geben wird“, erklärte Grab.

Beim Ellwanger Frühlingsfest, das am 15. Juni beginnt, gaben sich die Verantwortlichen optimistisch. „Wir sind guter Dinge und stehen im engen Kontakt mit den Betreibern des Festes und der Brauerei. Das vorgestellte Programm ist meiner Meinung nach gut“, sagte Grupp. Zuletzt hatte das Frühlingsfest unter mangelndem Besucherinteresse gelitten. Mit einer „Attraktivitäts-Offensive“ soll dieser Trend gestoppt werden. (mab)