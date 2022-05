Zur Seligsprechung von Philipp Jeningen: Ein Blitzschlag und ein Versprechen

Am Sonntag, 29. Mai, bietet das Ellwanger Schlossmuseum um 18 Uhr im Rahmen einer Sonderführung eine Spurensuche nach dem historischen Pater Philipp Jeningen an. Bei der Führung werden die Orte gezeigt, an denen der Pater gewirkt hat, so etwa die Schlosskapelle Sank Wendelin und das Turmzimmer des Schlosses. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine Anmeldung unter info@schlossmuseum-ellwangen.de ist erforderlich. Die Teilnahmegebühr beträgt acht Euro.